Yönetim dursun Melo konuşsun

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, “Yeter artık TFF. Galatasaray’a haksızlık yapmayı bırak. Armasında 4 yıldız taşıyan bu tek takıma istemesen bile saygı duyman gerekiyor unutma” derken, sarı-kırmızılı yönetimin dünkü sessizliği dikkat çekti.

Sadece oynadığı futbolla değil, sahadaki savaşçı yapısı ve her koşulda takımının hakkını araması ile Galatasaray taraftarının en çok sevdiği isimlerden birisi olan Felipe Melo, kariyerine Brezilya'da devam ediyor ama aklı hâlâ parçalı formada. Üst üste yapılan hakem hataları karşısında yönetim, taraftarlar tarafından ‘yumuşak' kalmakla suçlanırken, Melo herkesin sesi oldu.

Brezilya’dan bile Galatasaray'ın maçlarını takip eden tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında 4 yıldız taşıyan bu tek takıma istemesen bile saygı duyman gerekiyor unutma” ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcunun bu sözleri özellikle taraftarlar arasında büyük bir coşkuya neden olurken, benzer açıklamalar yönetimden beklendi.

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HER MAÇTA BİR SKANDAL VAR

Her hafta hakem hatalarına maruz kalan Galatasaray’da isyan bayrağı açıldı. Ligin ilk yarısından itibaren hakem yanlışları yüzünden çok sayıda puan kaybeden sarı-kırmızılılar, Karabük'ün ardından Medipol Başakşehir önünde de kaybedince sabırlar taştı. Sezon başından beri çok sayıda maçta penaltısı es geçilen, rakiplerin kartları görmezden gelinen ve golleri iptal edilen Galatasaray, en fazla Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır'dan yana dert yanıyor.