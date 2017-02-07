Acun Ilıcalı’dan Ronaldinho bombası!

İstanbul'u karış karış gezen efsane futbolcu Ronaldinho'ya Acun Ilıcalı Survivor yarışmasına katılma teklifi yaptı. Oyuncunun menajeri Ümit Akbulut, bu teklife sıcak baktıklarını söyledi.

Kendine ait spor okullarının bir şubesini açmak için İstanbul’a gelen Brezilya’nın efsane futbolcusu Ronaldinho, önceki gün ülkesine dönüş yapmadan önce soluğu Etiler’de bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası’nda aldı.

Kendisini İstanbul’da misafir eden Ümit Akbulut ile birlikte Hatay mutfağının yemeklerini tadan Ronaldinho, kendisi için hazırlanan yemekleri ve şovları görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, telefonuyla her şeyi video’ya aldı. Mekan sahibi Burak Özdemir tarafından özel olarak hazırlanan etlerden tatlılara, pidelerden mezelere kadar üzerlerine kendi isimin yazıldığını görmesiyle kendinden geçen Ronaldinho, yemek sonrası Türk çayı içmeyi de ihmal etmedi.

Ronaldinho İstanbul`un keyfini sürüyor Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, İstanbul'un keyfini sürüyor. Yıldız futbolcu menajeri Ümit Akbulut ile birlikte Tarabya Otel'de keyifli anlar yaşadı. İlgili Haberi Oku

MENAJERİ DOĞRULADI

Yıldız futbolcu, yemekleri ‘Fantstik’ olarak tanımlarken, “Yemeklerin güzel olduğundan bahsetmişlerdi fakat böylesini de beklemiyordum. Muhteşem yemekleriniz var.” dedi. En kısa zamanda tekrardan geleceğini de ifade eden Ronaldinho’nun Survivor yarışmasına da katılacağı konuşurken, Menajer Ümit Akbulut, “Acun Ilıcalı’dan Survivor konusunda bir davet aldık evet doğru.

Dominik’te onları ziyaret edebiliriiz, Ronaldinho bu duruma sıcak baktı.” dedi.