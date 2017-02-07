Adana Demirspor’da çalışmalar sürüyor

Play-off'a kalma hedefindeki Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor verilen 1 günlük iznin ardından kendi sahasında oynayacağı Büyükşehir Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik patron Engin İpekoğlu yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik maçıyla çalışmalarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulübün başkanı Sedat Sözlü, Engin İpekoğlu ile uzun süre sohbet ederken oyuncularla da yakından ilgilendi.

Başkan Sözlü, ilk gün olduğu gibi bugün de takıma güvendiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, en kötü ihtimalle Play-off'a kalacaklarını belirtti. Sözlü, “Bu takım inşallah ilk 6'ya girecektir. Matematiksel olarak da şansımız devam ettiği sürece ilk 2'yi kovalayacağız. Yine söylüyorum Adana Demirspor'un yeri her zaman zirvedir. Adana Demirspor Türkiye’nin bir değeri ve bizler yönetim kurulu olarak bunun farkındaysak, taraftar da bunun bilinciyle hareket etmeli. Taraftarla birlikte el ele verip bu takımı zirveye taşımamız lazım” dedi.

Adana Demirspor'un Play-off'a kalması halinde geçen sene penaltılardaki zafiyeti telafi edip şampiyon olmak istediklerini ifade eden Sözlü, mücadele ederek başarılı günler göreceklerini dile getirdi.