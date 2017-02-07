Badr Hari 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adı son olarak Cristiano Ronaldo ile verdiği samimi görüntülerle çıkan kick boks sporcusu Badr Hari, Hollandalı iş adamına saldırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fas asıllı sporcunun demir parmaklıklar ardında 6 ay geçireceği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü kick boks sporcusu Badr Hari, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hollandalı iş adamı Koen Everink’e 2012 yılında saldırdığı gerekçesiyle görülen davanın sonucunda Fas asıllı dövüşçüye 2 yıl hapis cezası verildi.

32 yaşındaki sporcunun demir parmaklıklar arkasında 6 ay geçirmesi bekleniyor. Hariye hapis hükmünün yanında 45 bin Euro’da tazminat cezası uygun görüldü.

Badr Hari’nin saldırdığı iş adamı Everink, 2016 mart ayında evinde ölü bulundu. Maktülün bıçaklanarak öldüğü belirlenirken Hari’nin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

RONALDO GÖRÜNTÜLERİ AKILLARDA

Vukuatların adamı olan Badr Hari’nin ismi, son olarak Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo ile verdiği samimi görüntülerle anılmıştı.

2016’da Kuzey Afrika tatiline çıkan Ronaldo ile Badr Hari’nin samimi fotoğrafları sosyal medyada epeyca konuşuldu. Bu görüntülerin ardından Portekizli yıldızın eşcinsel olduğu dedikoduları yayıldı.

SNEIJDER VAKASI

Badr Hari, o dönem Inter’de oynayan Galatasaray’ın yıldızı Wesley Sneijder ile de ilginç bir mevzuda karşı karşıya geldi. Hollandalı futbolcunun ilk karısı Ramona ile otelde yakalanan Badr Hari’nin bu vakası gündemi epey meşgul etmişti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER