Beşiktaş, Quaresma’ya resmi imzayı attırdı! 3 yıllık sözleşme…

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız ilk 2 sezon için 2 milyon 100 bin Euro, son sezon için ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak.

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