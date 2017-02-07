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10 Şubat 2017 19:00
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Beşiktaş, Quaresma’ya resmi imzayı attırdı! 3 yıllık sözleşme…

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız ilk 2 sezon için 2 milyon 100 bin Euro, son sezon için ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak.
19:557 Şubat 2017
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Beşiktaş, Quaresma’ya resmi imzayı attırdı! 3 yıllık sözleşme…

Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile sözleşme yenildi. İç transferde ilk imzayı Dusko Tosic’e attıran siyah-beyazlılar, Quaresma ile de 3 yıllık nikah tazeledi.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbocumuz Ricardo Quaresma’nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.”

Son güncelleme: 19:56 | 07.02.2017
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