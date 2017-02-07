Beşiktaş, Quaresma’ya resmi imzayı attırdı! 3 yıllık sözleşme…

Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile sözleşme yenildi. İç transferde ilk imzayı Dusko Tosic’e attıran siyah-beyazlılar, Quaresma ile de 3 yıllık nikah tazeledi.
KAP’a yapılan açıklama şöyle;
“Profesyonel futbocumuz Ricardo Quaresma’nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro
2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro
2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.”