Emre Çolak: Babel’i çok arıyoruz

La Liga'da Deportivo forması giyen milli oyuncumuz Emre Çolak, beIN SPORTS'ta yayınlanan İspanya'dan Futbol'a bağlandı.

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, BeIN Sports’a konuştu.

Kendisine övgüler yağdıran Nihat Kahveci’ye teşekkür ederek söze başlayan Emre, “Nihat’a ağabeyi sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız bayrağı inşallah iyi bir şekilde taşıyacağız. Onun hakkında İspanya’da insanlar çok iyi şeylerden söz ediyor” diye konuştu.

İspanya’daki günlerini de anlatan milli futbolcu, “Ben de bu kadar alışabileceğimi tahmin etmiyordum ama benim için her şey çok güzel gitmeye başladı. Her şeyi çok güzel, süper. Takımdaki performansım da yükseliyor. İspanyolca’yı öğrendikçe, takım arkadaşlarımı tanıdıkça her şey daha güzel oluyor. İspanyolca çok güzel gidiyor” dedi.

Bu sezon attığı 2 golün kafa vuruşları ile hatırlatılması üzerine Emre Çolak, “Açıkçası ben de bu işe çok şaşırıyorum. Güzel ortalar geliyor, iyi vuruyorum. İnşallah daha fazla gol atabilirim” şeklinde konuştu.

Emre Çolak İspanya’da kendisine daha çok sorumluluk verildiğini, Galatasaray’da forma giydiği zamanlarda düzenli forma şansı bulamadığını sözlerine ekledi.

Milli oyuncu son olarak ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan eski takım arkadaşı Ryan Babel için, “Onunla daha tanışalı 3-4 ay olmuştu ama Beşiktaş’a gitti. Sürekli aynı evdeydik. Çok karakterli bir insandı. Tüm takım olarak onu çok özlüyoruz ve onun performansını arıyoruz” ifadelerini kullandı.