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Filenin Sultanları’nın teknik kadrosu belli oldu

Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörleri; Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu, istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski fizyoterapist, Alessandro Bracceschi ise kondisyoner olarak görev yapacak.
11:477 Şubat 2017
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Filenin Sultanları’nın teknik kadrosu belli oldu

Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takım teknik kadrosu oluşturuldu. A Bayan Voleybol Milli Takımları 2017’de; 4. İslam Oyunları, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri, Grand Prix, Avrupa Şampiyonası finalleri ve Universiad’da mücadele edecek.

A Bayan Voleybol Milli Takımlar Teknik Kadrosu

Başantrenör : Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler : Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu, Dehri Can Dehrioğlu

İstatistik Antrenörü : Caner Atasever

Kondisyoner : Alessandro Bracceschi

Fizyoterapistler : Serkan Usgu, Georgi Vasilev Bivolarski

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