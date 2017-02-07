Filenin Sultanları’nın teknik kadrosu belli oldu

Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörleri; Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu, istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski fizyoterapist, Alessandro Bracceschi ise kondisyoner olarak görev yapacak.

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