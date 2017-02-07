Hasan Çavuşoğlu: Çıkışa geçmek istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yeni teknik heyet ve futbolcularımızla birlikte ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği maçında çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Yeni teknik ekip ve ara transferde kadroya dahil olan futbolcularla iyi bir hava yakaladıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Altyapı antrenörlerimizle çıktığımız son 2 maçtan puan alamadık. Önümüzde 15 maçlık bir periyot var. Yeni teknik heyet ve futbolcularımızla birlikte ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacağız. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Yeni teknik ekibimizle iyi bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum. Umarım bu haftadan itibaren çıkışa geçeriz.”