Hasan Çetinkaya iddialı konuştu

Hasan Çetinkaya: “Fenerbahçe, her zaman kupa kazanmak için sahaya çıkar” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çekinkaya, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti.

Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan idari menajer Hasan Çetinkaya, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu belirterek, “Kayserispor önemli bir takım. Devre arası ciddi takviyeler yaptılar. İyi de bir antrenörleri var. Bunu lig maçında da bize karşı gösterdiler. Hedefimiz final oynamak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak” diye konuştu.

“Kazanmak için sahada olacağız”

Fenerbahçe'nin her zaman kupa kazanmak için sahaya çıktığını söyleyen Çetinkaya, “Kulübümüzün genlerinde bu vardır. Kayserispor maçını kazanmak için sahada yerimizi alacağız. Tabii ki ciddi bir rakip ancak biz takımımıza inanıyor, güveniyoruz” dedi.

Yarı finalde olası bir Başakşehir eşleşmesiyle ilgili olarak da yorum yapan sarı-lacivertli idareci, “Maçlar oynanmadan bunu konuşmak doğru değil. Öncelikle çeyrek final maçları yapacağız. Nasıl sonuçlar ortaya çıkar bilemeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.