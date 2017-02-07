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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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Lukas Podolski: Şampiyonluğa inanıyorum

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski, “5 puan fark ne ki? Daha oynanacak 15 maç var. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri evimizde. Sonuna kadar savaşacağız” dedi.
09:517 Şubat 2017
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Lukas Podolski: Şampiyonluğa inanıyorum

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, lig şampiyonluğu için umut saçtı. Poldi “5 puan fark ne ki?Daha oynanacak 15 maç var. Taraftarın bu 5 puan fark yüzünden endişesini anlıyorum ama ben şampiyonluğa inanıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı derbileri evimizde oynayacağız. Sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Hakkındaki söylentilere de açıklık getiren yıldız oyuncu “Transfer sürecimle ilgili medyaya konuşmayacağım. Herkes zaten konuşuyor, benim ve ailem hakkında hikâyeler uyduruyor! Ben kulüptekilerle sürekli konuşuyorum ve onlar benim durumumu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Vissel Kobe'den teklif alan ancak gitmeyen, sezon sonunda transferi gündemde olan Podolski, kariyerini Köln'de tamamlayabileceğinin de sinyallerini verdi: “Şu anda henüz böyle bir konu yok ama her zaman futbol hayatımda bir kez daha Köln forması giymek istediğimi söylüyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.”

Etiketler
galatasaray Podoski spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:53 | 07.02.2017
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