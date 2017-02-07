Milan’dan Roberto Mancini atağı

Milan, ezeli rakibi Inter ile özdeşleşen Roberto Mancini'yi listesinin başına aldı. Futbol piyasasında atağa geçmek isteyen Milano kulübü işe takımın başına dünyaca ünlü bir teknik adam geçirmekle başlayacak.

Yıllardır eski günlerine kavuşma özlemi çeken AC Milan, önümüzdeki sezon radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Çin konsorsiyumu Sino-Europe Sports’a satılan Milano kulübünde ilk hedef, dünyaca ünlü bir teknik adama takımı teslim etmek.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A devi, Roberto Mancini’yi aday listesinin başına koydu. İki dönem Inter’i çalıştıran başarılı çalıştırıcının Milan’a olası gidişinin sansasyonel olacağı tahmin ediliyor.

Sezona Inter’de başlayan deneyimli teknik adam, görevden ayrılmasının ardından Çin’den gelen yüklü teklifleri reddetmişti. Mancini’nin İngiltere Premier Lig’e dönmek istediği ifade ediliyor.

Arsenal’a gitmenin hayalini kuran İtalyan çalıştırıcı, Arsene Wenger’in geri adım atmasını beklemek zorunda. Öte yandan bu sezonki kötü grafikten sorumlu tutulan Slaven Bilic’in koltuğu da Mancini için bir seçenek.

Öte yandan Milan CEO’su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirerek sezon sonuna kadar görevde kalacağının garantisini verdi.

2013-14 sezonunda Galatasaray’ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik direktör, Türkiye’deki macerasının ardından 4 sezon iz bıraktığı Inter’e geri dönmüştü.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER