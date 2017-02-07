Milli sporcudan dikkat çeken referandum mesajı

'Evet' diyenlerin vatansever, 'hayır' diyenlerin vatan haini gibi lanse edildiğine gösterdiği tepkiyle dikkat çeken spor eğitmeni Yavuz Aktunç, sosyal medyada yayınladığı video ile kısa zamanda binlere ulaştı.

Kick boks eğitmeni milli sporcu Yavuz Aktunç’un sosyal medyada yayınladığı video, epey ilgi gördü. Referandum süreci ile birlikte ‘evet’ ile ‘hayır’ taraftarlarının kutuplaştırıldığına dikkat çeken dünya şampiyonu eski dövüşçü, “Kişi ve kuruluşlar için değil, ülkemiz için karar verelim” mesajını yolladı.

Videoda, üzerinde ‘evet’ ve ‘hayır’ tişörtü bulunan iki boksör, birbirlerini aynı anda nakavt ediyorlar. Bu düelloda kazanan olmuyor. Aktunç burada kutuplaşmanın ülkemize verdiği zararı anlatıyor.

Sonu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Yavuz Aktunç “Evetçiler vatan sevdalısı, hayırcılar vatan haini ilan edilmiş gibi bir ortam yaratılıyor. Biz hepimiz bu ülkenin bireyleriyiz bu ülkemiz için karar vermek istiyoruz.” diye konuştu.

YAVUZ AKTUNÇ KİMDİR?

Kung fu ile spora başlayan Yavuz Aktunç sırası ile güreş , taekwondo , kickboks , muay thai , karate , savate , boks branşlarında da eğitim aldı ve dünya çapında derecelere adını yazdırmıştır. Aktunç aktif spor hayatına devam ederken bir yandan da Ataşehir’de bulunan kulüpte şampiyon sporcular yetiştirmektedir. Milli sporcunun kariyerinde çeşitli branşlarda Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.