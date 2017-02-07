Pascal Nouma’dan Van Persie için şoke eden istek

Persie’nin derbiye damga vuran hareketini yorumlayan Pascal Nouma: “Bana 7 ay ceza verip, futbol hayatımı bitirdiler. Ya ona da aynı cezayı versinler ya da benden özür dilesinler."

AMK GAZETE

Robin van Persie'nin, Tosic'in kırmızı kart görmesine neden olan olay sırasında elini şortunun içine sokması, Pascal Nouma'nın yıllar önce aldığı 7 aylık cezayı akıllara getirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı, “RVP, maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı. Hiçbir sporcunun benim gibi 7 ay ceza almasını istemem, futbol hayatımı bitirdiler. Ancak iki hareket arasında hiç fark yok. Hatta RVP, bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış. Ya ona da aynı cezayı versinler ya da TFF ve Yıldırım Demirören (dönemin BJK yöneticisi) benden özür dilesin. Beni linç etmişlerdi” dedi.