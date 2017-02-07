Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında 8 Şubat Çarşamba günü Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a konuk olacak.

Fraport Arena’da saat 22.00’de başlayacak zorlu randevuda, ayak bileğindeki sakatlık devam eden Ponitka forma giyemeyecek. Yeşil kırmızılı ekip, 2 maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turda rakibini deplasmanda yenerek 21 Şubat’taki rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

İlk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda 9 galibiyet, 5 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, lider Le Mans ve ikinci Venezia’nın üçlü averajla gerisinde kalarak grubunu üçüncü tamamladı. Frankfurt temsilcisi Skyliners ise A Grubu’nu 7 galibiyet, 7 yenilgiyle beşinci bitirdi.

Bu turda rakibine üstünlük sağlayan taraf, son 16 turunda Pınar Karşıyaka’nın eski antrenörü Ufuk Sarıca’nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan’ın rakibi olacak.