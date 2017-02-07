Robin van Persie ‘dil’den PFDK’ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş derbisinde taraftara dil hareketi yapan Robin van Persie'yi PFDK'ya sevk etti.

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor! Gecenin olay adamlarından biri olan Robin van Persie, elini şortun içine sokmasından yırtarken, taraftara yaptığı dil hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş taraftarına dil hareketi yapan Fenerbahçeli yıldızı kusurlu buldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, maçın 29. dakikasında rakip takım taraftarlara yaptığı dil hareketi nedeniyle Van Persie’yi 41. madde kapsamında PFDK’ya sevk etti. PFDK, “cezaya gerek görmesi” halinde minimum 2 maç ceza alabilecek.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan Disiplin Sevkleri açıklamasında Van Persie için şu ifade yer aldı;

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBIN VAN PERSIE’nin aynı müsabakadaki rakip takım seyircilerine yönelik “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”