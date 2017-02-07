Şenol Güneş’e ceza geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, olaylı Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini inceledi. İlk yarının bitiminde Simon Kjaer ile fiziksel boyuta varan tartışma yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in PFDK’ya sevk edildi.
TFF’nin resmi sitesindeki açıklama şöyle;
“BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.“