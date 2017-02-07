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10 Şubat 2017 19:00
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Şenol Güneş’e ceza geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçeli savunmacı Simon Kjaer ile yaşadığı tartışmadan dolayı PFDK'ya sevk edildi.
17:057 Şubat 2017
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Şenol Güneş’e ceza geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, olaylı Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini inceledi. İlk yarının bitiminde Simon Kjaer ile fiziksel boyuta varan tartışma yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesindeki açıklama şöyle;

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Etiketler
pfdk şenol güneş
Son güncelleme: 17:27 | 07.02.2017
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