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Van Persie’ye ceza geliyor mu? TFF’den karar!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Robin van Persie'yi disipline sevk edecek bir hareketin gerçekleşmediğine karar verdi.
14:097 Şubat 2017
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Van Persie’ye ceza geliyor mu? TFF’den karar!

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie’nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.

Sporx’in haberine göre, yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie’nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, “ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması” şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği’ni Van Persie’nin sevk etmemesine neden oldu.

Etiketler
Fenerbahçe Robin van Persie
Son güncelleme: 14:18 | 07.02.2017
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