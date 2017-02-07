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11 Şubat 2017 19:00
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Vodafone Arena’da Fenerbahçe marşı sonrası uyarı

F.Bahçeli futbolcular, Beşiktaş zaferinin ardından soyunma odasındamarşlar söyledi, birbirine sarılarak galibiyeti kutladı. Kaptan Volkan Demirel ise "Sevinci abartmayalım" dedi.
08:097 Şubat 2017
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Vodafone Arena’da Fenerbahçe marşı sonrası uyarı

AMK GAZETE

Sarı lacivertli ekipte futbolcular, Beşiktaş galibiyetinin ardından Vodafone Arena'da soyunma odasında büyük coşku yaşadı. F.Bahçe marşları söyleyen oyuncular, birbirlerine sarılarak dev zaferi kutladı. Kaptan Volkan Demirel ise “Arkadaşlar sevinci abartmayalım. Bu mücadeleyi ligde de devam ettireceğiz, şampiyon olduğumuz zaman doya doya eğleniriz” diye konuştu.

“Büyük maçları iyi oynuyoruz ancak diğer maçlarda zorlanıyoruz” diyen Volkan Demirel, “Bunu düzeltmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Fenerli futbolcular, soyunma odasında ayrıca Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisine de göndermede bulundu. Oyuncular, Geçmişte bunun örnekleri var, bu bir gelenek. Yenilmeyen yoktur, F.Bahçe ile oynamayan takım vardır” dedi.

Etiketler
beşiktaş vodafone arena volkan demirel Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 08:11 | 07.02.2017
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