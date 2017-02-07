Wesley Sneijder’de flaş gelişme

Başakşehir maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Wesley Sneijder'in sağ üst ön adelesinde orta derecede zorlanma olduğu ve Beşiktaş derbisine kadar yetiştirileceği ortaya çıktı.

AMK GAZETE

Galatasaray’da Wesley Sneijder şoku yaşanıyor. Başakşehir maçıdan sakatlanan ve kenara gelmek zorunda kalan Hollandalı futbolcu pazar günkü Kayseri maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Sağ üst ön adele grubunda orta düzeyde zorlanman tespit edilen Sneijder’in 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ancak sağlı heyetinin yoğun çalışması veHollandalı yıldızın da tedaviye olumlu yanıt vermesi nedeniyle 22. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar yetişeceği öğrenildi. Sneijder, 18 Şubat'taki Rize maçına kadar iyileşse bile riske edilmeyecek. Kaptan Selçuk İnan'ınRize deplasmanına yetişmesi beklenirken, Carole'ün durumunun ise daha iyi olması teknik heyeti sevindirdi.