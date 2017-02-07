Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KAYSERİSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ya bey olacak ya bye denilecek

Cimbom’da Kayserispor, Rize ve Beşiktaş maçlarında yaşanacak ilk puan kaybında Hollandalı gönderilecek, sezon sonuna kadar emanetçi hoca getirilecek.
07:587 Şubat 2017
0
Ya bey olacak ya bye denilecek

AMK GAZETE

G.Saray'da şubat ayı sıcak geçecek. Son olarak Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı takımda gözler Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'te. Oynattığı kötü futbol ve tercihleri ile taraftardan tepki çeken Hollandalı hocanın kaderi ligde oynanacak üç karşılaşmaya bağlı. Yönetimin, Riekerink ile özel bir görüşme yaptığı ve Kayseri, deplasmanda Rize ve Beşiktaş maçlarının mutlaka kazanılmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin, bu üç karşılaşmalık periyotta yaşanacak ilk puan kaybında Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayıracağı belirtiliyor. Böyle bir durumda da yeni sezon için İgor Tudor ile söz kesen sarı-kırmızılılar, ligin sonuna kadar emanetçi bir teknik adamile yoluna devamedecek. Bu ismin ise G.Saray'ın kültürünü bilen ve camiayı iyi tanıyan genç bir teknik adamolabileceği ileri sürülüyor.

Etiketler
beşiktaş Çaykur Rizespor galatasaray Jan Olde Riekerink spor toto süper lig
Son güncelleme: 08:00 | 07.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER