Yüzme Federasyonu Başkanı Karakuzu istifa etti

Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Karakuzu şu ifadeleri kullandı;

“En son kamuoyuna yansıyan ve hepimizi derinden üzen ve camiamızın onaylamadığı centilmenlik kuralları dışındaki doping ve benzeri iddialar tarafımca üzüntüyle karşılanmıştır.

Bahis konu edilen antrenörümüzün kendi sağlık problemleri nedeni ile bir ilaç kullanmış olup, yüzme camiasının hiç bir sporcusunda yasaklı madde saptanmamıştır.

Tüm bunlara rağmen konu ile ilgili hem sayın Spor Bakanımız hem şahsımın hassasiyeti gereği olarak tüm sorumluluğu Federasyonumuz Yönetim Kurulu adına Federasyon başkanı olarak üstleniyorum.

6 Kasım 2016 tarihinde kıymetli oylarınızla görevlendirildiğim Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından 07.02.2017 tarihi itibari ile istifa ediyorum.

Bundan sonra tüm yüzme ailesine esenlikler ve başarılar dilerim.”