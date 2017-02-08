Altınordu, Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde Altınordu U19, Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek elendi.

UEFA Avrupa Gençlik Ligi’nde Altınordu U19, Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid’e 2-0 mağlup oldu. Altınordu bu sonuçla UEFA Avrupa Gençlik Ligi’ne veda etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Anatoliy Zhabchenko, Viktor Matyash, Voloymyr Vysotskyi

Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Ali Aydın (Alper Duruk dk. 66), Yusuf Arslan, Seydi Kayasoy, Oğulcan Ülgün, Enis Durak, Fatih Aktay, Hamit Kulya, Alican Özfesli (Selçuk Öztürk dk. 78), Anıl Balakkız (Musa Aktaş dk. 81)

Atletico Madrid: Marin, Acosta (De Castro dk. 85), Alejandro Rodriguez, Alberto Rodriguez, Carro Fandino, Toni Moya, Navarro (Agüero dk. 74), Salomon, Ruben Gomez, Carlos Issaac, Rodenas (Ballesteros dk. 63)

Goller: Toni Moya (dk. 12 pen.), De Castro (dk. 90) (Atletico Madrid)

Kırmızı kartlar: Kerim Alıcı (dk. 44), Seydi Kayasoy (dk. 71) (Altınordu), Toni Moya (dk. 61) (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Berke Özer, Ali Aydın, Selçuk Öztürk, Hamit Kulya, Musa Aktaş, Fatih Aktay (Altınordu), Marin, Navarro, Acosta, Agüero (Atletico Madrid)