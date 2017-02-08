Anadolu Efes Milano’yu ağırlıyor

THY Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde oynayacağı EA7 Emporio Armani Milano ile 24. kez karşı karşıya gelecek. Efes, İtalyan ekibi ile İstanbul’da oynanan maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague 22. haftasında yarın 20.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 21 haftada Anadolu Efes; 10 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 8. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 578. maç

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 577 kez mücadele etti. Efes bu maçlarda 324 galibiyet alırken, 253 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 2001-2002 sezonundan beri THY Euroleague'de de mücadele eden Anadolu Efes, 329 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda ise 167 galibiyet ve 162 mağlubiyet aldı.

24. randevu

Anadolu Efes ile EA7 Emporio Armani Milano, bugüne kadar 23 kez birbirlerine rakip oldu. Efes 16 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan ekibi ise 7 kez kazandı. Bu maçlarda Efes, EA7 Emporio Armani Milano ile İstanbul'da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

İstatistiklerle iki takım

THY Euroleague’de Anadolu Efes, 84.0 sayı, 36.0 ribaund ve 18.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, EA7 Emporio Armani Milano 82.8 sayı, 33.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes’de Thomas Heurtel 13.7 sayı ortalamasıyla takımı sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Sanders 13.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.İki ekibin arasında Euroleague'in ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı EA7 Emporio Armani Milano 105-92 kazandı.