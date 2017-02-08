Antalyaspor güç depoladı

Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

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