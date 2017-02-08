Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Aziz Yıldırım’dan Hollandalı hocaya kal mesajı

F.Bahçe Başkanı AzizYıldırım, Hollandalı teknik adama 1 yıl daha yeni sözleşme teklif etti. Kurt hoca ise "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını verdi.
09:158 Şubat 2017
0
Aziz Yıldırım’dan Hollandalı hocaya kal mesajı

AMK GAZETE

Fenerbahçe’de Dirk Advocaat'a olan güven arttı. Başkan Aziz Yıldırım, bu sezon şu ana kadar 2 Beşiktaş, 1 Galatasaray derbisindemağlubiyet yüzü görmeyen Hollandalı hocaya yeni sözleşme teklif etti. Yıldırım, Advocaat'ın 1 yıl daha takımın başında kalmasını istiyor. Fener'in patronu ayrıca kurt hocaya yeni sezonda önemli bir transfer bütçesi ayıracak.

Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu talebinden dolayımutlu olduğunu dile getirdi. Kalmaya sıcak bakanHollandalı hoca, kesin kararını sezon sonu verecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın özelmaçını izlemek için İspanya'ya giden Advocaat, Rus takımın eksik yönlerini not aldı. Kurt hoca, yardımcılarına Krasnodar ile ilgili bilgi verecek.

Etiketler
Advocaat Aziz Yıldırım Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:16 | 08.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER