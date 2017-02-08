Balkes’te hedef 3 puan

Balıkesirspor, hafta sonu oynayacağı Göztepe maçında 3 puan hedefliyor.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak Balıkesirspor maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Can Cangök nezaretinde devam ediyor.

Göztepe maçı öncesi Bursa'da Özlüce Tesisleri’nde Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor ile bir hazırlık müsabakası yapan Balıkesirspor, maçın 8. dakikasında Boban Jovic’in attığı gol ile müsabakayı 1-0 kaybetmesine rağmen, Teknik Direktör Can Cangök takımının Bursaspor karşısında ortaya koyduğu futboldan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Cangök, “Göztepe maçı hazırlıkları dahilinde Bursaspor ile yaptığımız hazırlık maçında futbolcularımın ortaya koyduğu mücadele beni oldukça memnun etti. Ligin 2. yarı maçlarında deplasmanda Eskişehirspor'a mağlup olurken, sahamızda Giresunspor'a karşı iyi oynamamıza rağmen yediğimiz talihsiz bir gol ile yenildik. Giresunspor karşısında golü biz atsak durum daha değişik olacaktı. Fakat Giresunspor golü attı ve maçı kazandı. Futbolcularımın ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunum. Göztepe maçı için çalışmalarımız Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde yaptığımız çalışmalar ile devam ediyor. Futbolcularımın neşesi, gayreti ve hırslı çalışmaları beni oldukça memnun ediyor. İnşallah bu neşe, moral ve hırsları Göztepe maçında galibiyet olarak geri döner” diye konuştu.

“Ligi en iyi sırada bitireceğiz”

Futbolcuların performansından memnun olduğunu ifade eden Cangök, “Başkanımız ve yönetim kurulu teknik heyet ve futbolcularıma her zaman destek oluyor ve teknik heyet ve takımımın yanında yer alıyor. Biz nasıl Oğuzhan Çapar’lar çıkarabiliriz onun hesabını yapmalıyız. Alt yaş kategorilerinde yetenekli çocuklarımız var ama yukarıya gelişimlerini tamamlamadan geliyorlar. Yetenekli çocuklar kaybolup gidiyor. Elimizde Çağatay, Uğur, Şaban, İbrahim ve Akçan Deniz gibi genç isimler var. Taraftarlarımız bize hep destek olsunlar ve maçlarda yanımızda olsunlar. Karamsarlığa düşmesinler ve umutlarını yitirmeden Balıkesirsporumuza destek olsunlar. Vefakar taraftarımızın desteği ile ligi en iyi sırada bitireceğiz” dedi.

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, ısınma koşusu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladığı antrenmana dar alan oyunları ve taktik, çabukluk-kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada oynanan taktiksel oyunlarla son buldu.