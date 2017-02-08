Bruma masaya oturuyor

FFP kriterleri nedeniyle maaş bütçesinde müsait olan 1.5 milyon Euro’nun 1’ini Bruma'ya önermeye hazırlanan Galatasaray, sezon sonunu beklemeden imzaları atmak istiyor.

Galatasaray’da Bruma konusunda ilk adımlar önümüzdeki günlerde atılacak. Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde, bu ay içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idareciler ile bir araya gelecek ve sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak. FFP kriterleri nedeniyle bu sezon 65 milyon Euro'luk maaş bütçesini geçmemesi gereken sarı-kırmızılılar, bu rakamı 63.5 milyon civarında tutmayı başardı.

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Bütçede oluşan 1.5 milyon Euro'luk boşluğun 1 milyonu ile Bruma'nın sözleşmesini uzatmaya çalışacak olan yönetim, senelik 2.2 milyon Euro önerecek. 1.2 milyon Euro kazanan 22 yaşındaki futbolcu ise maaşını 3 milyon seviyesine çıkarmak istiyor. Yönetimin şimdilik FFP kriterleri nedeniyle çıkabileceği üst limit ise 2.7 milyon. Eğer anlaşma sağlanırsa imzalar hemen atılacak, aksi takdirde sezon sonu beklenecek.