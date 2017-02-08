Bruma masaya oturuyor

Galatasaray’da Bruma konusunda ilk adımlar önümüzdeki günlerde atılacak. Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde, bu ay içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idareciler ile bir araya gelecek ve sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak. FFP kriterleri nedeniyle bu sezon 65 milyon Euro'luk maaş bütçesini geçmemesi gereken sarı-kırmızılılar, bu rakamı 63.5 milyon civarında tutmayı başardı.
Bütçede oluşan 1.5 milyon Euro'luk boşluğun 1 milyonu ile Bruma'nın sözleşmesini uzatmaya çalışacak olan yönetim, senelik 2.2 milyon Euro önerecek. 1.2 milyon Euro kazanan 22 yaşındaki futbolcu ise maaşını 3 milyon seviyesine çıkarmak istiyor. Yönetimin şimdilik FFP kriterleri nedeniyle çıkabileceği üst limit ise 2.7 milyon. Eğer anlaşma sağlanırsa imzalar hemen atılacak, aksi takdirde sezon sonu beklenecek.