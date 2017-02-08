Çılgın maçta final bileti Barcelona’nın

Barcelona, 2-1'in rövanşında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmasına rağmen finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Barcelona ile Atletico Madrid, Camp Nou’da karşılaştı. Atleti’yi deplasmanda 2-1 yenen Barça, avantajla çıktığı maçta galip gelmese de adını finale yazdırdı.

Barcelona 43. dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçerken, 57. dakikada Sergi Roberto’nun ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı.

Atletico Madrid de 69. dakikada Yannick Carrasco’nun ikinci sarı kartıyla 10 kişi kaldı.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde Gameiro kazanılan penaltıyı gole çeviremeyerek beraberlik şansını tepti! 3 dakika sonra ise Fransız golcü bu kez topu filelere göndererek maça 1-1’lik beraberliği getirdi. Geride kalan dakikalarda iki takım da öne geçmek için yoğun çaba gösterse de skor değişmedi.

Luis Suarez ise 87 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan atıldı. Barça finalde Uruguaylı yıldızdan yoksun kalacak.

Barcelona’nın finaldeki rakibi ilk maçta 0-0 berabere kalan Alaves-Celta Vigo eşleşmesinin güleni olacak.