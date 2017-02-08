Ekpe Udoh: Yakında Atatürk ile ilgili projem olacak

Fenerbahçeli basketbolcu Ekpe Udoh, sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından bir röportaj gerçekleştirdi. Atatürk'e hayranlığıyla bilinen deneyimli oyuncu, "Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın oyuncularından Ekpe Udoh, sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabına röportaj verdi.

Deneylimli basketbolcu kendisine Twitter üzerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Atatürk’e hayranlığıyla bilinen Udoh, “Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak” ifadelerini kullandı.

Röportajdan öne çıkan yerler şu şekilde:

-Euroleague’de oynamaktan keyif aldığın rakip takım hangisi?

Real Madrid ve CSKA.

-Asla unutmayacağın bir maç söyler misin?

Geçen seneki play-off. Real Madrid serisi.

-Futbol takımından en beğendiğin sporcu kim?

Robin van Persie ve Jeremain Lens.

-Bireysel başarı olarak gerçekleştirmek istediğin bir şeyler var mı ?

Euroleague kupasını kazanmak.

-Blok yapmak mı, yoksa smaç mı basmak daha hoşuna gidiyor?

Blok yapmak.

-Fenerbahçe’nin hayatındaki etkisini nasıl değerlendiriyor?

Yeni bir ailem oldu.

-Şu sıralar Atatürk hakkında kitaplar okuyorsun. Atatürk hakkındaki düşüncelerin neler?

Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak.