Ersun Yanal’dan Osmanlı uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına farklı bir kimlikle başlayarak üst üste galibiyetler alan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Ligin ilk yarısını 18 puanla tamamlamasının ardından ikinci yarıya yaptığı takviyelerle başlayan bordo-mavililer ilk yarının aksine ikinci yarıda farklı bir performans sergileyerek oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı. Yanal ve öğrencileri, deplasmanda oynanacakları Osmanlıspor maçını da kazanarak 4’te 4 ile 12 puana ulaşarak süreci taçlandırmak istiyor.

Yanal, Osmanlıspor’u ezberletiyor

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor’a konuk olacak olan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ersun Yanal oyuncularına rakibi ezberletiyor. Rakibin artı ve eksi yönlerini oyuncularıyla paylaşarak uyarılarda bulunan deneyimli teknik adam, ligde duraklama dönemine giren ve Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Osmanlıspor’un güncel durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Ligin en iyi kontra atağa çıkan takımlarından biriyle oynayacaklarını oyuncularına hatırlatan Yanal, oyun felsefelerini rakibe kabul ettirecek mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Yanal’ın, 90 dakika boyunca saha içerisinde yüksek konsantrasyon ve hırsla mücadele etmeleri gerektiğini oyuncularına anlattığı öğrenildi.

Yanal’ın forvet düşüncesi

Kadro istikrarına büyük bir önem veren ve son 3 maçı kazanan kadroyu bozmayan Ersun Yanal, Osmanlıspor maçı öncesinde ise forvet hattında kullanacağı isim konusunda oldukça düşünceli. Takım oyununa büyük katkı sağlayan ve rakip savunmayı yoran N’Doye’nin sahadaki duruşundan memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, diğer taraftan takımın yeni transferi Hugo Rodallega’nın hırsı ve antrenmanlardaki çalışmasından oldukça memnun. İki oyuncu arasında gel-git yaşayan Yanal’ın bu konudaki kararını maç gününe yakın vereceği öğrenildi.

Castillo sevinci

Öte yandan Gaziantepspor mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan Fabian Castillo, Medical Park Arena Stadyumu’nda yapılan antrenmanda ayağını yere vurması sonucu çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kolombiyalı oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından takip edilirken, takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun herhangi bir sıkıntısının bulanmadığı öğrenildi.