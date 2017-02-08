Fenerbahçe 3. periyotta işi bitirdi!

Kadınlar Euroleague A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71 - 60 yendi.

Kadınlar Euroleague’in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack’i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 9. galibiyetine imza attı.

Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ilk periyotu konuk takım 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 35-30 üstün girdi.

İkinci yarıya hem savunmada hem de hücumda oldukça agresif başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seri sonucu skor farkını çift hanelere çıkardı. (41-30) Üçüncü periyotta rakibini tam anlamıyla domine eden Kanarya, Polonya ekibine sadece 12 sayı şansı tanıdı ve kaydettiği 22 sayıyla final periyotuna 57-42 önde girdi.

Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe salondan 71-60 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla A Grubu’ndaki 9. galibiyetini aldı.

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Michel Glod (Lüksemburg), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Lavender 14, Gruda 6, Quigley 14, Stricklen 12, Verameyenka 4, Pelin Bilgiç 6, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 2, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan

Wisla Can-Pack: Gidden 8, Ben Abdelkader 13, Morrison 15, Zietara 6, Ygueravide 12, Pop 6, Szott-Hejmej

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-30

3. Periyot: 57-42