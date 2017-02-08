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Fenerbahçe 4’te 4 yaptı

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Polonya'nın Touron MKS temsilcisini 3-0 mağlup etti.
22:328 Şubat 2017
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Fenerbahçe 4’te 4 yaptı

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Polonya’nın Touron MKS temsilcisini 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle grubunda 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, gruptaki beşinci karşılaşmasında 23 Şubat Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Viktor Kozlovsky (Ukrayna)

Fenerbahçe: Pereira, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Belkestein, Ergül Avcı)

Touron MKS: Sikorska, Weiss, Kaliszuk, Ganszczyk, Horka, Paszek (Lemanczyk, Ciesulewicz, Drabek, Castiglione)

Setler: 25-15, 25-20, 26-24

Süre: 84 dakika (22, 27, 35)

Etiketler
Fenerbahçe Touron MKS Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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