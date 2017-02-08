Fenerbahçe derbideki olayların peşini bırakmıyor

Beşiktaş’tan Metin Albayrak, Şenol Güneş, Dusko Tosic’e ceza verilecek .Ancak disiplin talimatlarının hepsinin uygulanmadığını belirten Fenerbahçe yönetimi, cezaların yetersiz olması halinde mahkemeye gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren Beşiktaş derbisinin PFDK'ya sevkleri belli oldu. Bunun üzerine dün Fenerbahçe yönetimi, Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla detaylı bir rapor hazırladı. Kulüp avukatlarının yayıncı kuruluştan istediği görüntülerden yola çıkan sarı-lacivertliler, disiplin talimatlarını tek tek inceledi ve Beşiktaş'ın alacağı cezaları listeledi.

TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti! TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ceza bilançosunu açıkladı. Dusko Tosic, Metin Albayrak, Şenol Güneş ile Van Persie disipline sevk edildiler. İlgili Haberi Oku

Hukuk Kurulu'ndan çıkacak kararlara göre hareket edecek olan Fenerbahçe, perşembe günü PFDK'nın açıklayacağı cezaları bekliyor. Cezaların yetersiz olması halinde sarı-lacivertliler, mahkeme yoluyla çalışmalarına devam edecek. Disiplin talimatlarına göre cezaların verilmesini talep eden Fenerbahçe, önce Tahkim Kurulu'na itiraz edecek ardından Çetinkaya'ya ve futbolculara yapılan saldırılar için başvuracak.