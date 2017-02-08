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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
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FENERBAHÇE
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Fenerbahçe’den Bursaspor’a teşekkür

Hafta sonu Bursaspor'la deplasman karşılaşacak Fenerbahçe, misafir tribün bilet fiyatlarının 26 TL olması nedeniyle resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.
00:188 Şubat 2017
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Fenerbahçe’den Bursaspor’a teşekkür

Hafta sonu Bursaspor’la deplasman karşılaşacak Fenerbahçe, misafir tribün bilet fiyatlarının 26 TL olması nedeniyle resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20.hafta karşılaşmasında, 11 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da Timsah Arena'da oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 26 Türk Lirası olarak açıklanmıştır.

Taraftarlarımıza ayrılan biletlere uygulanan bu haklı ve adil bilet fiyatları nedeniyle, Bursaspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletiyor, yapılan bu uygulamanın diğer kulüplerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Etiketler
bursaspor Fenerbahçe spor toto süper lig
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