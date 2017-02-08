Fırtına çıkış peşinde

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, toparlanma sürecinde iyi bir yolda ilerlediklerini belirterek, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ilk yarısının ardından yaptıkları nokta transferler ve dokunuşlarla birlikte toparlanma sürecine girdiklerini ifade etti.

Ligde oynadıkları son 3 maçı kazanmalarının moral ve motivasyon anlamında camiaya ve takıma önemli katkı sağladığını belirten Çubukçu, “Ligin ilk yarısında oluşturduğumuz takım gençti. İkinci yarıda ise yaptığımız nokta transferlerle birlikte takımda taşlar yerine oturmaya başladı. Genç ve tecrübeli oyuncularımızın kaynaşmasıyla takım olma yolunda önemli bir adım attık ve üzerine koyarak devam ediyoruz” dedi.

Zorlu ve sıkıntılı süreçte Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çubukçu, “Hocamızla birlikte planladığımız şekilde hareket ediyoruz. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Uzun ve zor bir yolculuktayız ama iyi bir yoldayız ve aşama aşama ilerliyoruz” diye konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Ligde oynadığımız son 3 maçı kazanarak toparlanma sürecine girdik. Aldığımız galibiyetler bizi rehavete sokmayacaktır. İlk yarıda yaşadığımız puan kayıplarını telefi etmeliyiz. Her maçı tek tek düşünerek, ayaklarımızı yere sağlam basarak ilerleyeceğiz. Osmanlıspor ligin dikkat çeken takımlarından biri. Rakibimizi, camiamızı yakından tanıyan Mustafa Reşit Akçay gibi çok önemli bir isim çalıştırıyor. Başkentte taraftarımızın da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.