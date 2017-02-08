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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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Galatasaray bin pişman

Galatasaray'ın yeni transferleri Serdar, Tolga ve Sigthorsson sakatlıktan kafasını kaldıramazken, Josue ve Cavanda ise vasatı aşamadı. Ancak sezon başında yolların ayrıldığı Telles, Dzemaili, Emre Çolak ve Denayer ise harikalar yaratıyor.
09:368 Şubat 2017
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Galatasaray bin pişman

Sezon başından itibaren yeni bir oluşumun içerisine giren Galatasaray, bunun meyvelerini tam anlamıyla alamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Serdar Aziz ve Tolga sakatlıkların kurbanı olurken, Sigthorsson da tek bir dakika oynamadan gönderildi. Josue ve Cavanda vasatı aşamazken De Jong idare etti, sadece Eren sınıfı geçti.

08 Şubat 2017 Dursun Özbek rüya takım için düğmeye bastı Banka borçlarının önemli bir kısmını kapatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek rüya takım için harekete geçti. İlgili Haberi Oku

Ara transfer döneminde gelen Ahmet Çalık eleştirilerin odağı olurken, Garry Rodrigues kısa sürede heyecan yaratmayı başardı. Ancak sezon başında gönderilen Alex Telles, Emre Çolak, Blerim Dzemaili ve Jason Denayer harika bir sezon geçiriyor. Özellikle sözleşmesi sona erdikten sonra gidişine izin verilen Emre Çolak, La Liga'ya tek kelimeyle damgasını vuruyor.

08 Şubat 2017 Bruma masaya oturuyor FFP kriterleri nedeniyle maaş bütçesinde müsait olan 1.5 milyon Euro'nun 1'ini Bruma'ya önermeye hazırlanan Galatasaray, sezon sonunu beklemeden imzaları atmak istiyor. İlgili Haberi Oku

HERKES COŞTU

FUTBOLCU ………………….TAKIM ………….MAÇ …….GOL……..ASİST

Alex Telles ……………………………Porto ………………..29 ……………1………………7

Blerim Dzemaili………………….Bologna ………………22…………….6………………1

Emre Çolak ………………………Deportivo………………19…………….2………………5

Jason Denayer ………………..Sunderland……………..20 …………….-………………..-

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galatasaray
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