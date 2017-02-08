Galatasaray bin pişman

Galatasaray'ın yeni transferleri Serdar, Tolga ve Sigthorsson sakatlıktan kafasını kaldıramazken, Josue ve Cavanda ise vasatı aşamadı. Ancak sezon başında yolların ayrıldığı Telles, Dzemaili, Emre Çolak ve Denayer ise harikalar yaratıyor.

Sezon başından itibaren yeni bir oluşumun içerisine giren Galatasaray, bunun meyvelerini tam anlamıyla alamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Serdar Aziz ve Tolga sakatlıkların kurbanı olurken, Sigthorsson da tek bir dakika oynamadan gönderildi. Josue ve Cavanda vasatı aşamazken De Jong idare etti, sadece Eren sınıfı geçti.

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Ara transfer döneminde gelen Ahmet Çalık eleştirilerin odağı olurken, Garry Rodrigues kısa sürede heyecan yaratmayı başardı. Ancak sezon başında gönderilen Alex Telles, Emre Çolak, Blerim Dzemaili ve Jason Denayer harika bir sezon geçiriyor. Özellikle sözleşmesi sona erdikten sonra gidişine izin verilen Emre Çolak, La Liga'ya tek kelimeyle damgasını vuruyor.

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HERKES COŞTU

FUTBOLCU ………………….TAKIM ………….MAÇ …….GOL……..ASİST

Alex Telles ……………………………Porto ………………..29 ……………1………………7

Blerim Dzemaili………………….Bologna ………………22…………….6………………1

Emre Çolak ………………………Deportivo………………19…………….2………………5

Jason Denayer ………………..Sunderland……………..20 …………….-………………..-