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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray’a Kayserispor maçı öncesinde müjde

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Selçuk İnan iyileşiyor. Milli futbolcunun tedavisinin olumlu gittiği belirtildi.
18:538 Şubat 2017
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Galatasaray’a Kayserispor maçı öncesinde müjde

Spor Toto Süper Lig’de 12 Şubat Pazar günü Türk Telekom Arena’da Kayserispor’u ağırlayacak Galatasaray’da Selçuk İnan’dan gelen haberler yüzleri güldürdü. Medipol Başakşehir’le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan milli futbolcunun tedavisinin olumlu gittiği belirtildi.

Hafta sonuna doğru uygulanacak testlerde olumlu sonuç alınırsa, Selçuk İnan’ın pazar günü Türk Telekom Arena’da oynanacak Kayserispor maçında görev alma ihtimali artacak.

Sarı Kırmızılılar'da aynı maçta sakatlanan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'un tedavileri de sürüyor. Carole'ün pazar günkü Kayserispor maçında oynama ihtimali oldukça düşük. Sneijder ise bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında da yer alamayabilir.

Etiketler
galatasaray selçuk inan spor toto süper lig
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