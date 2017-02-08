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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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Jan Olde Riekerink’ten zorunlu rotasyon

Jan Olde Riekerink'in Sneijder, Selçuk ve Lionel Carole’ün yokluğunda Kayseri karşısında Eren, Tolga ve Linnes’in forma vermesi beklenirken Galatasaray, uzun bir aradan sonra yeniden çift forvete dönecek.
10:038 Şubat 2017
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Jan Olde Riekerink’ten zorunlu rotasyon

Oynadığı son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet alan Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, eksiklerin de çokluğu ile zoraki bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Kupadaki Başakşehir maçında Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün sakatlanması nedeniyle pazar günkü Kayseri maçı öncesinde takımda köklü bir değişime imza atılacak.

08 Şubat 2017 Galatasaray bin pişman Galatasaray'ın yeni transferleri Serdar, Tolga ve Sigthorsson sakatlıktan kafasını kaldıramazken, Josue ve Cavanda ise vasatı aşamadı. Ancak sezon başında yolların ayrıldığı Telles, Dzemaili, Emre Çolak ve Denayer ise harikalar yaratıyor. İlgili Haberi Oku

JOSUE DEĞİL EREN

İlk olarak sistemi değiştirmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı Sneijder'ın yerine, Josue'yi değil Eren'i oynatarak çift forvete dönecek. Kaptan Selçuk İnan'ın yerine sakatlıktan kurtulan ancak maç eksiği bulunan Tolga Ciğerci'yi monte etmeye hazırlanan Riekerink, Lionel Carole'ün yerine ise son haftaların yükselen ismi Martin Linnes'e görev verecek.

Etiketler
Eren Derdiyok galatasaray Jan Olde Riekerink selçuk inan Sneijder
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