Marcinho gelecekten umutlu

Gaziantepspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı Marcinho, takımın şu anki durumdan çıkabileceğini belirterek, pazartesi günü oynayacakları Adanaspor maçından iyi futbol sergileyerek 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.

Gaziantepspor'un ara transfer döneminde Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Ufa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marcinho Adanaspor maçı öncesi umutlu konuştu.

Adanaspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu pazartesi günü oynayacakları Adanaspor maçından iyi futbol sergileyerek 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.

“Saha ve seyirci avantajını iyi kullanmalıyız”

Antalya kampının takıma yeni katılanlar ve kendisi için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Marcinho, “Antalya kampının son günlerinde oynadığımız hazırlık maçı bizim için çok önemliydi. Benim gibi birçok yeni arkadaşımız vardı. Birbirimizi çok iyi tanımamız için iyi bir maç oldu. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah pazartesi günü kendi saha ve seyircimizin önünde oynayacağımız Adanaspor maçında da iyi oynayıp iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum” dedi.

“Gaziantepspor benim için bir fırsat”

Takıma geliş sürecini de anlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu, “Benim için burası çok farklı bir fırsat oldu. Takımın içinde olduğu durumu biliyorum. İçindeki sıkıntıyı, son sıralarda olduğunu, küme düşme potasında olduğunu biliyorum. Takımın benim gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim. İnşallah buradan yükseleceğiz” diye konuştu.