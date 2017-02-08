MHK Ziraat’a çok önem vermiş

MHK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında Süper Lig hakemlerine görev verdi. Amaç sızıltısız tamamlamaktı ama evdeki hesap sahaya uymadı. Ne kadar büzersen büz bazı şeylerin çaresi yok.

Mete Kalkavan, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının içine, orta yerine oturdu. Sanırsınız ki Emre'nin milletvekili dokunulmazlığı var. Uzun süreden beri hiçbir hakem dokunamıyor Emre'ye, hayırdır! Emre, patlatıyor dirseğini rakibinin suratına, gözünün önünde be evladım Mete. Kızartıp sallasan Emre'yi belki Galatasaray geçecek turu. Maçın genelinde de performansın sana yakışmadı evlat.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık evladım, Tosic'i attın oyundan tamam da Van Persie'nin de Tosic'e girişi sarılıktı. Daha önce Oğuzhan'a ve Persie'ye çaksan sarıları oyun bu noktalara gelmeyecek, hem oyuncuları, hem takımları hem kendini hem hakemliği kurtaracaktın. Seyirciler de güzel ve denk bir maç seyredeceklerdi belki. Ruh gibiydin maçta evladım Palabıyık. Tamam, haklısın çok zordur bu maçlar, kaçırırsan ipleri sonra dizginlemek de zor olur. Baştan tedbir alamadın, gitti maçı elinden bakakaldın arkasından. İnsan yönetiminde, pisikolojisini algılamada, hakemlikte hâlâ acemisin yavrum. Uyanamadın seyrettin oyuncuları, onlarla dedikodu ettin bol bol. “İlk yarı oyuncular agresifti, iyi niyetli değillerdi” diyeceksin de evladım, senin hakemliğinin kalibresi de böyle zamanlarda belli olur.

Son dakikada iptal ettiğin golde de çok ayıp ettin. Mahalle maçı yönetmiyorsun. Vermişsin faulü, “Düdüğümü bekle” de dememişsin, öyle bir işaretin de yok, koşuyorsun kaleye doğru. Lens biliyor kuralı, faulü kullanmak için hakemin düdük çalmasını beklemek gerekmediğini. Kale boş vuruyor, golü atıyor. Sen ne yapıyorsun evladım, kafana göre gol iptali neden? Peki ya ne demeli Babel'e kaleci Volkanın yaptığı topyekûn itme bariz penaltı: Neredesin sen? Sen yoktun maçta diyeceğim ama maalesef vardın. Keşke olmasaydın o maçta be evladım Palabıyık.