Samsunspor hız kesmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 20.hafta maçında kendi sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Samsunspor hazırlıkları sürüyor… Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı.

Ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman istasyon çalışması, denge çalışması ve koordinasyon hareketleri ile devam etti. Bugün ki antrenmana milli takımında bulunan John Boye katılmazken, sakatlığı bulunan Dejan Kelhar ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kırmızı beyazlılar yarın saat 13.00’da basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.