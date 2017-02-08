Spor medyasında mahalle baskısı

Beni bilen bilir, ne kimsenin kayığına binerim ne de kimseye eyvallah derim. Gazeteci olarak kendimi bile eleştiririm; son dönemde de spor medyasında hepimizin gözü önünde gerçekleşen olayların haberleştirilme şekline ve köşelerde yorumlanma durumuna fena halde takıldım. Olaya bakıyorum bir de habere bakıyorum alakası yok, maça bakıyorum dönüp yazıya bakıyorum sanki biz başka maç izledik, yorumlayan başka maç izlemiş.

Ama bu yeni değil yıllardır böyle sadece yüzlerine vuran çıkmadı. Eskiden yöneticiler gazeteciyi arar haber kaynağını öğrenmek isterdi, şimdi gazeteciler yöneticileri arayıp, “Abi yazımı, sayfamı beğendiniz mi? İstediğiniz gibi olmuş mu?” diye sorup, övgü bekliyor. Resmen birileri 2 manşete 3 takla atar olmuş. Bazıları sipariş bilgi olmadığı zaman adını soyadını bile yazamaz hale gelmiş. Gazeteci kültüründen bihaber işsiz teknik direktörler ve futbolcu eskileri de gazetecilikten öte bir düzende ahkâm keser olmuş.

Başkan kızar, yönetici kızar, bürokrat kızar, siyasetçi kızar, bir daha haber alamam, işsiz kalırım. Nüfuslu birileri haberimi beğenmez üzerime gelir, müdür arkamda durmaz ezilir giderim. Bunlar mesleğin mahalle baskısı olmuş. Bunlardan da korkuyorsan sevgili kardeşim git devlet dairesinde memur ol. Gazetecilik yürek işidir. Pozisyon penaltıysa penaltıdır, kırmızı kartsa kırmızı karttır, ofsaytsa ofsayttır. Kurallar adamına göre, takımın rengine göre esnemez.

YAZIKLAR OLSUN

Fikirlerin gelen telefonlardaki taleplere göre şekillenemez. Şekil değiştiren, esneyen, talimatla iş yapan karakterindir. Makamlar, kravatlar, beylerden dostlar, lüks arabalar sizi büyük gazeteci yapmaz sizi marka yapacak olan hizmet etmekle yükümlü olduğunuz toplumun vicdanındaki yeriniz ve aynaya baktığınızda kızarmayan yüzünüzdür.

Bu yazı bir şikâyet dilekçesi ya da ihbar mıdır? Tabii ki hayır. Arkamdan, “İçinde bulunduğu sektörü zor durumda bırakıyor” gibi cümleler de kurmayın o zor durumları dürüstlüğünden ve tetikçi olmadığından işsiz kalan arkadaşlarınıza sorun onlar size anlatsın. Dürüstçe işini yapan dostlarıma selam olsun. Kalemini satarak günü kurtarıp gazeteciliğin geleceğini sabote edenlere de yazıklar olsun.