THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 10 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Türk derbisine sahne olacak olan 22. haftada Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi ağırlarken, Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise İspanyol deplasmanında Barcelona Lassa mücadele edecek.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Şubat Perşembe
19.00 UNICS Kazan – Real Madrid
20.30 Anadolu Efes – Olimpia Milano
21.00 CSKA Moskova – Kızılyıldız
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Baskonia
22.15 Panathinaikos Superfoods – Brose Baskets Bamberg
10 Şubat Cuma
20.00 Darüşşafaka Doğuş – Fenerbahçe
22.00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona Lassa – Galatasaray Odeabank