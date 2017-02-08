Türkiye’nin kupası

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları da futbolun az konuşulmasıyla sona erdi. Derbinin gölgesinde oynanan diğer maçlarda Süper Lig kulüpleri (Sivas hariç) çeyrek finale kaldı. Sivasspor'un Tuzlaspor'u 4-1 mağlup ederek startını verdiği çeyrek final yoluna son olarak Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyeti ile katıldı.

Gençlerbirliği-Kayserispor maçının ilk yarısını 2-0 geride bitiren Gençlerbirliği, iki kez farkı bire indirmesine rağmen maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor Sergen Yalçın idaresinde çeyrek finale uzanmasını bildi.

Şanlıurfa-Ç.Rizespor maçında ise 73. ve 83. dakikalarda gelen gollerle 90 dakika beraberlikle son buldu. Uzatmalarda Oğulcan'ın penaltısı Rize'ye çeyrek final kapısını açtı.

Haftanın diğer önemli maçında ise Başakşehir, Galatasaray'ı ağırladı. Abdullah Avcı'nın sistem takımı adeta ders verdi. Futbolun nasıl oynanabileceği, oyuncuların maksimum nasıl oynatılabileceği konusunda Avcı mutlaka incelenmelidir. Hakem hataları ön plana çıkarken, turu 2-1'le Başakşehir atladı.

Konyaspor ile Ümraniyespor'un mücadelesinde maçı uzun süre önde götüren TFF 1. Lig ekibinin umutlarını bitime dakikalar kala Rangelov yıktı. Uzatma anlarında Vukovic Konya'yı galibiyete ulaştırdı.

Kasımpaşa-Osmanlı maçında 90 dakikada gol sesi çıkmadı. 112. dakikada Turgut Doğan Şahin'in golü Kasımpaşa'yı çeyrek finale taşıdı.

Kupanın beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe konuk olduğu Beşiktaş'ı Robin van Persie'nin golü ile kupadan eledi. Profesyonelliğin öne çıktığı, futbolun beklenen tadının olmadığı bir maç izledik. Tosic'in gördüğü kırmızı kart ile gerginliğin doruk yaptığı maçta tecrübe farkı ve profesyonel futbol ön plana çıktı. Maçtan sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı güzel açıklamalara ‘Süt Kupası' değerlendirmesi ise yakışmadı.