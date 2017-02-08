Yılmaz Vural’dan gündem yaratacak açıklamalar

Futbol dünyasının tecrübeli isimlerinden olan ve renkli bir kişiliğe sahip Yılmaz Vural, Türk futbolunda ters giden konuları açık yüreklilik ile dile getirdi.

Bip uygulamasında yer alan ’10 Numara Muhabbet’ kanalına açıklamalarda bulunan ünlü teknik adam Yılmaz Vural yine gündem oluşturacak sözler sarf etti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş’tan alacağı hakkında konuşan Yılmaz Vural şunları söyledi:

“Bir insanın alacağının olmasının etiklik ile ne alakası var. Adam vermiş ve parasını alacak tabii. Ama şimdi bunu TFF Başkanı ve Beşiktaş ilişkisine getirirsek yanlış olur işte bu yüzden biz diyoruz ki yapmayalım, bu tarzda Başkan seçimi yanlış olur. Paralı Başkan seçmeyelim. Bu arada ben biliyorum ki Yıldırım Demirören’in böyle bir şey yapması mümkün değil ama başarısız olan taraf hemen bunları önünüze koyuveriyor. Deniliyor ki ‘Bu bu ilişkilerden dolayı Beşiktaş kullanılıyor, Demirören Beşiktaş’ın başarısını istiyor böylece Beşiktaş’ın kazandığı başarı sayesinde para kazanacak ve O da kendi payını kurtaracak’ Böyle bir alaturka düşünce olur mu? Ben buna katılmıyorum. Şimdi Yıldırım Bey’e bu kadar yüklenmenin bir alemi var mı, bilmiyorum. Ama maalesef bu dedikoduları engelleyemeyeceğiz. Başka bir örnek Fenerbahçeli Başkan Mehmet Ali Aydınlar. Saygın bir işadamı ama ne hale getiriyoruz. İşte Beşiktaşlı Başkan ne hale getirdik. Ondan evvel Galatasaraylı Başkanlar vardı onları ne hale getiriyoruz. Yani maalesef olmuyor. Taraflı görüyoruz, çünkü bir bahane gerekiyor hepimize… O yüzden ben bu kadar acımasız bakmıyorum. Ben sanmıyorum ki Demirören 100 milyon için Beşiktaş’ı şampiyon yapsın. Hakemlere Beşiktaş’ı koruyun desin. Öyle düşünmüyorum.”

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Aziz Yıldırım’ın yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Başkanı ile girdiği tartışmaya da değinen Yılmaz Vural sözlerine şöyle devam etti:

“Yayın ihalesinden tutun da, MHK’ya, futbolun sisteminden tutun da Külüpler Birliği Başkanı’nın tavrına kadar Aziz Yıldırım baya bir sert üslupla bunları yorumlamaya çalıştı. Aziz Yıldırm tüm bunları yaparken, 17 kulübün başkanının geldiği ama 18. olarak kendisinin gelmediği bir ortamda hesap sorma hakkına sahip değil bence… Gel o zaman orada ver mücadeleni. Yani seni temsilen kulübü temsilen birini yollaman, bütün takımlar başkanlar nezdinde bu toplantılara katılırken senin katılmamanı ben bir anlam veremiyorum. Ne kadar protesto edersen et gel işin içinde kal yine diye düşünüyorum. Onun için Aziz Yıldırım bundan sonraki toplantılara katılsın. Çünkü Fenerbahçe ayrı diğer takımlar ayrı havası yaratılmasın. Tabii Aziz Yıldırım zaman zaman yaptığı bu çıkışlar çoğunu da ben haklı çıkışlar olarak görüyorum. Sistemi eleştiriyor ve bu sistemin değişmesini istiyor. Siyasetin bu sistemin dışında kalmasını istiyor. Bunlar yanlış istekler değil ama bunu böyle dışarıda kalarak bu söylediklerini gerçekleştirmesi veya diğer başkanları ikna etmesi bence mümkün değil.”

Yıldırım Demirören’in Türk Futbolu için gayretli işler yaptığının da altını çizen Yılmaz Vural, Fatih Terim’in Futbol Direktörlüğü konusunda ise “Dünyada bir örnek seçim yapıldı. Fatih Terim arkadaşımız hemen hemen Yıldırım Bey’in yetkilerinden daha fazla yetkiye sahip oldu. Yani denildi ki orada bulunan işadamı arkadaşlarımız bu işleri beceremiyor, futbolu yönetmekte zorlanıyorlar, arkalarında bir profesyonel olsun. Ciddi bir maaşla bir arkadaşımızı getirdiler, futbolu projelendirsin, futbolun gelişimine katkısı bulunsun diye” şeklinde konuştu.