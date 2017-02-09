Aboubakar hazır kıta

Kamerun’u finaldeki golüyle Afrika’nın en büyüğü yapan Aboubakar, yaklaşık 1 ay sonra İstanbul’a dönüp ayağının tozuyla ‘Yorgun değilim. Göreve hazırım’ mesajı verdi.

Afrika Kupası finalinde Mısır'a attığı golle Kamerun'u şampiyonluğa taşıyan Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü. 14 Ocak'ta başlayan Gabon'daki turnuvada 4 maçta toplam 134 dakika sahada kalan siyah-beyazlı forvet, ayağının tozuyla teknik patron Şenol Güneş ile görüşüp izin yapmak istemediğini ve göreve hazır olduğunu söyledi.

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Demba Ba ile Ömer'in tedavileri sürerken, kendisinin de yokluğunda ileri uçta tüm yükün Cenk Tosun'a kalmasından rahatsızlık duyan Aboubakar,Karabük deplasmanında ilk 11'de olmasa bile maç kadrosunda yer alabilecek durumda olduğunu hocasına iletti. Güneş, genç golcüyü zaferinin yanı sıra bu büyük fedakârlığı için de tebrik etti.