Ahmet Nur Çebi: Bize verilen cezalar biraz fazla

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklanan cezalar hakkında konuştu. Çebi, verilen cezalarla ilgili olarak Tahkim'e gideceklerini açıkladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Dusko Tosic’e 3, Şenol Güneş’e 1 ve Metin Albayrak’a 4.5 ay men cezası verilmesi sonrasında Ntvspor’a konuştu.

Çebi, verilen cezalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BİZ VERİLEN CEZALAR BİRAZ FAZLA…”

“Bir derbi oynandı. Bu derbinin arkasında futbol ile ilgili maalesef hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü olaylar farklı yerlere taşıdı meseleleri. Üzgünüm. Ne yazık ki cezalar, yapılan hatalar, bunlar konuşuldu. Ben daha evvel de söylediğim gibi, federasyonun kurulları var. Gereğini onlar yapacaktır. Ben kararlara saygı duymak zorundayım. Beşiktaş’a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu’na gidilecek muhtemelen.”

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin cezaları belli oldu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Siyah Beyazlı futbolcu Dusko Tosic ile ilgili kararlarını açıkladı. Toplamda 3 kişiye 8 maç ceza verildi. İlgili Haberi Oku