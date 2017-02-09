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12 Şubat 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
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Akhisar Belediyespor’dan Tolunay Kafkas açıklaması

Akhisar Belediyespor'da yerine Hamza Hamzaoğlu'nun getirileceği iddia edilen Tolunay Kafkas'a kulüp arka çıktı.
14:519 Şubat 2017
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Akhisar Belediyespor’dan Tolunay Kafkas açıklaması

Akhisar Belediyespor’da pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor ile oynanacak kritik maçın son rötuşları yapılırken, bu müsabakanın kaybedilmesi halinde Teknik Direktör Tolunay Kafkas’la yolların ayrılacağı ve takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nun getireleceği söylentilerine Başkan Hüseyin Eryüksel’den yalanlama geldi.

Böyle bir düşünce içinde olmadıklarını söyleyen Eryüksel, Kafkas ile uzun yıllar çalışmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan bugünkü antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasının ardından taktik idmana geçen teknik direktör Kafkas, daha sonra Soner, Olcan, Hasan Ali, Ömer ve Bokila’ya özel şut çalışması yaptırdı.

Bu arada kulüp bünyesindea faaliyet gösteren engelli halterciler, yeşil siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret ederek Çaykur Rizespor maçı için başarı dileğinde bulundular. Engelli halterciler idman bitiminde futbolcularla sohbet etti.

09 Şubat 2017 Akhisar Belediyespor`dan Tolunay Kafkas açıklaması Akhisar Belediyespor'da yerine Hamza Hamzaoğlu'nun getirileceği iddia edilen Tolunay Kafkas'a kulüp arka çıktı. İlgili Haberi Oku

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akhisar belediyespor tolunay kafkas
Son güncelleme: 14:53 | 09.02.2017
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