Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan’a maç yok!

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı.
14:199 Şubat 2017
0
Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan’a maç yok!

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı. Programa göre Kardemir Karabükspor maçını Halis Özkahya yönetecek.

Bursaspor – Fenerbahçe maçına genç hakemlerden Halil Umut Meler verildi. Galatasaray – Kayserispor maçına ise Hüseyin Göçek atandı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştirilen Ali Palabıyık’a bu hafta maç verilmedi.

Başakşehir-Galatasaray maçında da tartışmalı kararlara imza atan Mete Kalkavan Süper Lig’de 20. haftada maç yönetmeyecek hakemler arasında.

Etiketler
Ali Palabıyık beşiktaş Fenerbahçe galatasaray mete kalkavan süper lig 20. hafta hakemleri
Son güncelleme: 14:21 | 09.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER