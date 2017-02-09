Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan’a maç yok!

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı. Programa göre Kardemir Karabükspor maçını Halis Özkahya yönetecek.
Bursaspor – Fenerbahçe maçına genç hakemlerden Halil Umut Meler verildi. Galatasaray – Kayserispor maçına ise Hüseyin Göçek atandı.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştirilen Ali Palabıyık’a bu hafta maç verilmedi.
Başakşehir-Galatasaray maçında da tartışmalı kararlara imza atan Mete Kalkavan Süper Lig’de 20. haftada maç yönetmeyecek hakemler arasında.