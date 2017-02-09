Almanya İzmir Marşı ile inledi

Spor müsabakalarında son zamalarda taraftarların dillerinden düşürmediği İzmir Marşı, Karşıyaka'nın Almanya'da yaptığı mücadelede de salonlarda yankılandı.

Stadyumları kaplayan İzmir Marşı dalgası, Almanya’nın Frankfurt kentini de inletti. Dün akşam Frankfurt'un erkek basket takımı Fraport Skyliners ile karşılaşan Pınar Karşıyaka'nın maçını izleyen yaklaşık 500 Türk, İzmir Marşı, sloganları ve renkli görüntüleriyle Almanlar'ı da coşturdu.

Ali GÜLEN / Frankfurt

İZMİR MARŞI'YLA, HAYIRLI GÜNLER

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur maçında Frankfurt'a konuk olan Pınar Karşıyaka, iyi başladığı gibi bitiremeyip 90- 80 mağlup olsa da, taraftarları gönüllerde taht kurdu. Almanya'nın her yanından gelen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray formaları da taşıyan Karşıyaka taraftarları, maç başlarken ve aralarda sık sık İzmir Marşı'nı söyledi. “Memlekete Hayırlı Günler” pankartının altında pozlar verildi ve “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları atıldı.

ALMANLAR İLGİYLE İZLEDİ

Yaklaşık 1200 kişinin izlediği maçta Türk taraftarların bu coşkusu, Almanlar'a da neşeli bir akşam yaşattı. Türk seyircileri büyük ilgiyle izlediler ve zaman zaman da alkışladılar. Genç kızların özellikle “Memlekete Hayırlı Günler” pankartını taşıması ve onunla fotoğraf çektirmek için yarışması dikkatleri çekti.